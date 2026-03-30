Influenciador colombiano dice que suceso en vuelo Bogotá-Madrid no puso en riesgo a nadie

"La 'stink bomb' (bomba apestosa) -el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual- no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo y tiene un alcance limitado con efecto transitorio", dijo Cossio en un comunicado.

Sin embargo, la aerolínea aseguró el domingo que esta conducta "afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina".

Cuando el artefacto fue activado, el avión sobrevolaba el océano Atlántico y estaba lejos del aeropuerto más cercano, en caso de que hubiese ocurrido una emergencia que les obligase a aterrizar, agregó Avianca.

Al respecto, Cossio, a quien siguen más de 12 millones de personas en Instagram, rechazó "de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido".

"Una vez que la 'stink bomb' se despresurizó, su efecto no duró más de tres minutos en el aire e incluso fue controlado posteriormente con un ambientador manual en el ambiente, desacreditando la supuesta incomodidad general de pasajeros y tripulación", añadió el influenciador, quien dice haber pedido disculpas por lo sucedido.

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Frente a este hecho, Avianca solicitó al Congreso colombiano tramitar un proyecto de ley "para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados" de las compañías aéreas.