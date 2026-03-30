Irán asegura que su embajador en Líbano seguirá en Beirut pese a su expulsión

“Tras las cuestiones planteadas por las autoridades libanesas competentes y la conclusión final alcanzada, continuará desempeñando sus funciones como embajador de Irán en Beirut y permanece en su misión”, aseguró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz de la diplomacia iraní dijo que, tras el anuncio de expulsión del embajador iraní el martes pasado por el Ministerio de Exteriores libanés, Teherán ha seguido el caso y aseguró que la embajada de la República Islámica de Irán en Líbano permanece abierta.

El Gobierno libanés no se ha pronunciado aún al respecto, después de que el martes pasado declarara persona non grata a Shaibani y le diera de plazo hasta el 29 de marzo para abandonar su territorio.

Beirut además convocó a consultas a su embajador en Teherán, Ahmad Soweidan, debido a lo que el Estado libanés denunció como una violación por parte de Irán “de las normas diplomáticas y los principios establecidos de interacción entre ambos países”.

Esta medida se adoptó después de semanas de bombardeos israelíes contra Líbano, en respuesta a los ataques que el grupo chií libanés Hizbulá lanzó contra Israel en apoyo a la República Islámica desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.