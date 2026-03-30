Israel anuncia la muerte de otro soldado en el sur de Líbano

"Expreso mis condolencias a la familia del sargento Liran Ben Zion soldado de blindados en la Brigada 401, quien cayó en combate heroico en el sur del Líbano. Liran, de 19 años al momento de su caída, luchó junto a sus camaradas con dedicación por la seguridad del Estado de Israel y la defensa de los residentes del norte", escribió Kazt en un mensaje en su cuenta de X.

El titular de Defensa también envío "deseos de una pronta recuperación" a otro militar que quedó herido durante el incidente.

"El Estado de Israel continuará persiguiendo a sus enemigos y golpeándolos con fuerza en cualquier lugar donde intenten dañarnos. Que su memoria sea bendición", concluyó.

Con este soldado, ya son seis los militares israelíes muertos en la ofensiva terrestre en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá, que ha obligado a cientos de miles de libaneses a abandonar sus hogares y dirigirse al norte.

En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de 1.100 muertos, según los datos del Ministerio de Salud libanés, desde que el 2 de marzo Hizbulá atacara territorio israelí e Israel respondiera con bombardeos en Beirut y el sur del país.