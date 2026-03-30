Israel compra decenas de miles de proyectiles de artillería a una empresa israelí

En un comunicado difundido este lunes, Defensa informa de que el material a adquirir a dicha empresa serán proyectiles de artillería de 155 mm producidos por las instalaciones de Erbit -que tiene sede en la ciudad costera de Haifa- en varios puntos de Israel, donde "miles de empleados ya trabajan las 24 horas del día en tres turnos bajo la dirección del Ministerio".

El acuerdo, indica Defensa, forma parte de una estrategia "para reducir la dependencia de fuentes externas de municiones y fortalecer la producción nacional de defensa de Israel".

Esta compra se produce en plena guerra de Israel contra Irán y también contra el grupo chií Hizbulá que actúa en el Líbano, país donde el Ejército israelí ha comenzado una incursión terrestre en su franja sur fronteriza, expulsando de allí a cientos de miles de personas.