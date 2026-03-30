Israel dice haber controlado el incendio en refinería de Haifa que estalló tras un ataque

"En este momento, el incidente está totalmente controlado; no hay víctimas ni peligro de materiales peligrosos ni riesgo para la población", detallaron los bomberos en un comunicado.

La refinería de petróleo de Haifa, una de las infraestructuras más importantes de Israel, fue alcanzada hoy por misiles iraníes por segunda vez desde el inicio de la guerra, sin causar víctimas.

"Tras recibir el informe inicial de un incidente de caída en la instalación de combustible, impactado directamente por un proyectil en un tanque de gasolina, llegamos rápidamente al lugar", agrega el comunicado.

En imágenes emitidas por la televisión israelí Canal 12 -que aseguró tener el visto bueno del Ejército israelí para hacerlo por la censura militar vigente-, se observaba una enorme columna de humo saliendo de esta infraestructura.

Este mismo medio señaló que el impacto se produjo en un ataque conjunto que lanzaron Irán y la milicia libanesa Hizbulá, si bien Israel todavía no ha confirmado esta información.

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El pasado 19 de marzo la refinería de Haifa también sufrió daños tras ser alcanzada por misiles iraníes que no causaron heridos, pero sí provocaron algunos apagones eléctricos en algunos barrios de la urbe.

La situación en el norte de Israel es más complicada que en el resto del país, puesto que además de sufrir los ataques de Irán, también la milicia chií libanesa, Hizbulá, en estos últimos días ha intensificado sus bombardeos contra esa zona.