Israel dice investigar la autoría de ataques que mataron a tres cascos azules en Líbano

"Cabe señalar que ocurrió en una zona de combate activa. Por lo tanto, no debe asumirse que los incidentes en los que resultaron heridos soldados de la FINUL fueron causados ​​por las FDI", escribieron las fuerzas israelíes en Telegram, tras asegurar que el Ejército hebreo "no opera contra la FINUL, las Fuerzas Armadas Libanesas ni el pueblo del Líbano".

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció la víspera que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en veinticuatro horas.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ya adelantó horas antes que un convoy de la FINUL había sido atacado en Bani Hayyan y que la acción había causado la muerte de un casco azul indonesio, una cifra que la misión elevó después a dos fallecidos en ese lugar, parte de un sector bajo mando español.

El de Bani Hayyan fue el segundo incidente mortal ocurrido en apenas 24 horas, después de que otro militar indonesio perdiera la vida el domingo por la explosión de un proyectil en una posición de la FINUL cerca de la localidad de Aadchit al Qusayr, también en el sur del país.

El Gobierno indonesio confirmó este martes que los tres fallecidos son oriundos del país y añadió que hay además varios heridos.

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El sur del Líbano está siendo objeto constante de bombardeos y de una operación terrestre por parte de Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó expandir. El mandatario llamó a ampliar la que denomina "zona de seguridad" en el sur libanés, en referencia al territorio que el Ejército ha invadido buscando el desplazamiento de la población al norte del río Zahrani.

Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.247 personas y herido a 3.680.