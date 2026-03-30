Israel mata a un cargo de Hizbulá encargado de la coordinación con grupos palestinos

"Hoy (lunes), las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) llevaron a cabo un ataque en Beirut y eliminaron a Hamza Ibrahim Rakin, vicecomandante de la Unidad 1800, junto con el oficial de operaciones de esa unidad", recoge el texto de las fuerzas armadas.

El Ejército israelí define a la unidad como responsable de la coordinación entre Hizbulá y las organizaciones "terroristas" palestinas que operan en el Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania.

"Rakin era un enlace clave entre la organización terrorista Hizbulá y las organizaciones terroristas palestinas, y supervisaba la transferencia de terroristas de estas organizaciones para enfrentarse en combate contra tropas de las FDI que operan en el Líbano", continúa el comunicado.

Junto a Rakin murieron otros dos miembros de la organización.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron además haber bombardeado otros centros de mando del grupo chií en la capital libanesa.

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El diario israelí Haaretz recogió además este lunes que el Ejército de Israel ha bombardeado más de 100 edificios de altura en Beirut, citando información de las propias fuerzas armadas.

En el sur del país, Israel mantiene una operación terrestre, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó expandir. El mandatario llamó a ampliar la que denomina "zona de seguridad" en el sur libanés, en referencia al territorio que el Ejército ha invadido buscando el desplazamiento de la población al norte del río Zahrani.

El número de muertos por la ofensiva israelí en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes se eleva ya a 1.247, entre ellos 124 niños, y el de heridos asciende a 3.680, de los que 418 son también menores.

En Israel, dos civiles han muerto en el norte del país por impactos de cohetes de Hizbulá y uno por fuego errado del Ejército israelí. Además, seis soldados han perdido la vida en combate en el sur del Líbano.