Kenia busca captar 2,5 millones de nuevos votantes para las elecciones generales de 2027

"El objetivo de esta iniciativa es aumentar la cobertura mediante la ampliación de la inscripción, especialmente para quienes se registran por primera vez y para los jóvenes, sobre todo en zonas remotas o con baja tasa de registro", afirmó la IEBC en un comunicado sobre la campaña, que se desarrollará hasta el próximo 28 de abril.

Dicho programa de Registro Continuo Mejorado de Votantes (ECVR) también pretende fomentar la inclusión y la equidad para facilitar una mayor participación de los grupos marginados.

Así, la Comisión proporcionará herramientas a las universidades e instituciones de educación superior en las circunscripciones electorales donde se encuentren para atender a los estudiantes que se encuentran lejos de sus hogares de origen, de forma que no tengan que regresar para inscribirse como votantes.

Además, habilitó 57 centros en todo el país para que cualquier persona que desee registrarse por primera vez pueda elegir el centro de su preferencia, lo que evitará que los kenianos tengan que viajar largas distancias para apuntarse.

Desde la reanudación del Registro Continuo de Votantes el 29 de septiembre de 2025, la Comisión ha registrado a 273.498 nuevos votantes, y ahora se proyecta un registro de 28,5 millones de votantes para 2027.

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En los próximos comicios, los votantes deberán elegir tanto al presidente del país como a los miembros de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) y el Senado (Cámara Alta).

Se espera que el presidente de Kenia, William Ruto, busque la reelección, aunque todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura.

Debido a su ubicación geoestratégica y sus políticas económicas, Kenia es a menudo identificada por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente.