La actividad manufacturera en China repunta en marzo a su ritmo más rápido en un año

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en marzo en 50,4 puntos, 1,4 por encima de los 49 enteros que había marcado el mes anterior.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Los analistas anticipaban un repunte hasta la zona positiva, aunque con algo menos de brío, hasta en torno a unos 50,1 puntos.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, los que tiraron del carro fueron los de producción y nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, mientras que los de inventarios de materias primas, empleo y plazos de entrega se mantuvieron en la zona de contracción, aunque todos ellos con mejores lecturas que en febrero.

El estadístico de la ONE Huo Lihui atribuye el repunte a factores estacionales: los datos se comparan con los de febrero, cuando se celebró el Año Nuevo lunar, principal época festiva del año en China y una época habitual de descenso de la actividad a medida que los trabajadores regresan a sus zonas de origen para ver a sus familias.

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En cualquier caso, el experto gubernamental apunta a sectores específicos como procesado de bienes agrícolas y de alimentos secundarios o el fundido y laminado de metales no ferruginosos como principales protagonistas del repunte, con otros como textiles o productos plásticos por debajo de la línea divisoria.

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que repuntó desde los 49,5 puntos de febrero hasta los 50,1 en marzo, también su primera lectura positiva en lo que va de año.

Los analistas esperaban una mejora del indicador pero insuficiente como para retornar a la zona de expansión, pronosticando que se quedaría en los 49,9 enteros.

El repunte se produjo gracias a la recuperación del sector servicios, que marcó de nuevo cifras positivas (50,2 puntos frente a los 49,7 de febrero) tras cuatro meses consecutivos de descenso; el de construcción siguió en negativo como en los dos meses anteriores, aunque con un descenso algo menos acusado al situarse en las 49,3 unidades tras aparentemente tocar fondo (48,2) en febrero.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, subió desde los 49,5 puntos a los 50,5 en marzo, lo que refleja un repunte general de la actividad económica.