La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida de 2,57 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 2,37 %, hasta los 119.446.494,99 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+8,9 %), Sociedad Comercial del Plata (+7,5 %) y Central Puerto (+4 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Telecom Argentina, que bajaron 0,4 %.

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron bajadas de hasta el 1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 637 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.397,50 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.425 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,8 %, a 1.486,17 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) aumentó 0,2 %, a 1.432,51 pesos por unidad.