La Bolsa de Londres sube un 1,61 % aupada por el sector de materias primas

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 160,61 puntos hasta 10.127,96, mientras que el secundario, el FTSE 250, bajó ligeramente, un 0,05 % hasta 20.954,50 puntos.
El conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán sigue beneficiando al sector de las materias primas, debido a temores a una escasez de suministro por las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.
Entre los valores al alza en Londres estuvieron la gasística Centrica, que ganó un 4,26 %, y las mineras Rio Tinto, que sumó un 3,47 %, y Glencore, que ascendió un 2,80 %.
También avanzó la empresa de defensa BAE Systems, un 3,14 %, y las petroleras BP y Shell, que subieron, respectivamente, un 3,06 % y un 2,05 %.
Por contra, la minera chilena Antofagasta retrocedió un 3,21 %, seguida por el grupo hispano-británico de aviación IAG, que bajó un 1,88 %, y el grupo británico de telecomunicaciones Airtel Africa, cuyos títulos descendieron un 1,53 %.