La brasileña Anitta anuncia el lanzamiento de su octavo disco

El anuncio fue realizado el mismo día en que la reina brasileña del pop y de la música urbana celebró su cumpleaños número 33, con un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales.

"Es mi cumpleaños, pero el regalo es nuestro. ¡Comencemos!", escribió la intérprete, que acompañó la publicación con un video promocional en el que aparece tocando una gran campana de una iglesia en lo alto de una montaña, en una estética cargada de simbolismo.

El nuevo trabajo, cuyo título estilizado resalta en 'EquilibrIVm' el número romano "IV" en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluye canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información ya divulgada por los productores, el disco será presentado en dos fases.

La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, el samba y el reggae, reafirmando la versatilidad de la cantante.

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Entre las colaboraciones confirmadas figuran artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência, lo que amplía la diversidad sonora del proyecto.

Algunas canciones, como "Pinterest", ya habían sido adelantadas como sencillo, mientras que otras fueron presentadas en actuaciones recientes de la artista.

El álbum también incluirá una segunda etapa con temas en español e inglés, así como adaptaciones y relecturas de composiciones brasileñas, lo que refuerza su proyección global.

Equilibrivm sucede a Funk Generation (2024) y llega en un momento de consolidación internacional para Anitta, considerada una de las principales figuras del pop latino y brasileño en la actualidad.