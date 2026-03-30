La ONU investiga muerte de cascos azules pero apunta que autoridades conocían su ubicación

Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, confirmó la muerte de otros dos miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés), apenas unas horas después de otro ataque que acabó con la vida de un soldado de nacionalidad indonesia.

"Condenamos enérgicamente estos incidentes inaceptables. Las fuerzas de mantenimiento de la paz nunca deben ser objeto de ataques", afirmó.

Las tres muertes, además de los heridos que han dejado los golpes, están siendo investigadas por la organización, pero, según dijo Lacroix, todavía se desconoce la procedencia de estos.

"En este momento no podemos determinarlo", dijo el adjunto. "Es demasiado pronto para saberlo, pero puedo decirles que, por supuesto, investigamos todos estos incidentes".

Según confirmó en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo, al menos el primer fallecido se encontraba "dentro de su posición", que según defendió es "perfectamente" conocida, lo que podría descartar que se tratara de un accidente, además del hecho de que se hayan producido dos en menos de 24 horas.

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"Lo que está claro es que la ubicación de las instalaciones de la ONU es más que conocida por las partes y, además, nos aseguramos de que no haya conflictos cuando desplazamos nuestros convoyes. Por lo tanto, las autoridades conocían perfectamente esta ubicación", declaró más tarde Dujarric en su rueda de prensa diaria.

Preguntado por si la ampliación de la zona de amortiguamiento al sur del Líbano, por parte de Israel, supone en realidad "una invasión", Lacroix declaró no estar en posición de especular sobre las intenciones del Estado judío, pero alertó de una "claramente creciente" presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), así como de los bombardeos, en partes del país.

Sin embargo, aseguró que en la zona se han producido "muchas violaciones" del derecho internacional y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en 2006 para resolver el conflicto entre ambos países, así como poner fin a las hostilidades entre Hizbulá e Israel.

"La presencia de las IDF en el Líbano constituye una violación en sí misma y todos los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz, del mismo modo, son violaciones", aseveró.

La instalación de esta franja de territorio en el sur del Líbano tendría como objetivo alejar a Hizbulá de la frontera con Israel, entre otras cosas, aunque el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, defendió hace unos días modificar la frontera de su país para anexionar parte del territorio libanés.