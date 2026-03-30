La presidenta de Morena no dijo que "Dios castigará" a aquellos que no donen dinero a Cuba

Perfiles en X y Facebook comparten una imagen en la que aparece una foto de Luisa María Alcalde en un mitin de Morena junto a la siguiente cita: "Los mexicanos que no están donando para ayudar al gobierno cubano, dios los va a castigar". El contenido está marcado con un logotipo que reza "Don Chayo: Noticias con Chayote".

"Ya saben, si no donan lo poco que tienen a cuba diosito los va a castigar según Morena (sic)", comenta uno de los perfiles que difunde el contenido en línea.

Estos mensajes se producen tras el envío de varias embarcaciones con ayuda humanitaria a Cuba por parte del Gobierno mexicano, en medio del deterioro económico en la isla caribeña y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, según informó EFE.

HECHOS: No hay evidencias de que Luisa María Alcalde haya pronunciado dichas declaraciones, según diferentes búsquedas en medios de comunicación, en sus redes sociales y en los canales de comunicación de su partido, que desmintió este contenido. La imagen fue publicada originalmente por una cuenta satírica.

En primer lugar, una búsqueda en las redes sociales de Luisa María Alcalde y en las cuentas de Morena no arrojó rastros de esta afirmación.

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Tampoco hay rastros de este pronunciamiento en los archivos de la Agencia EFE ni en otros medios de comunicación, tal y como lo prueba una búsqueda avanzada en línea.

Aunque a través de un video publicado en su cuenta de X, Alcalde criticó las reacciones ante las donaciones encomendados por miembros de su partido como Andrés Manuel López Obrador, en ningún momento mencionó a Dios o algún castigo divino.

Concretamente dijo: "El presidente López Obrador mandó un mensaje de solidaridad a un pueblo que por su valentía y por su resistencia ha enfrentado todos los embates”.

Por su parte, el propio partido oficialista mexicano desmintió a través de un comunicado en X el pasado 21 de marzo las declaraciones atribuidas a su presidenta.

Una búsqueda inversa de la imagen difundida en redes sociales encuentra un mensaje en X de Alcalde con el video de una conferencia de prensa de Morena producida en San Luis Potosí el 31 de octubre de 2024. En esta se observa a la política con el mismo escenario y vestimenta de la fotografía difundida en redes sociales.

Una búsqueda inversa de imágenes conduce a la página de Facebook Chayo Noticias, en la que se difunden contenidos similares con frases satíricas atribuidas a figuras políticas mexicanas. Este portal se define como un sitio de "entretenimiento" y no informativo.

En conclusión, no es cierto que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, haya dicho que aquellos mexicanos que no donen recursos a Cuba serán castigados por Dios. No hay rastros de esta declaración, que fue desmentida por su partido y difundida originalmente por una página satírica.