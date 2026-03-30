La producción industrial de Japón se redujo un 2,1 % en febrero lastrada por el motor

Este retroceso se produce después de registrar un repunte el mes previo del 2,2 %, lo que confirma que la actividad de las fábricas niponas continúa "fluctuando de forma indecisa", según el análisis del Gobierno.

En relación con el mes anterior, la producción disminuyó un 2,1 % y se contrajo en 12 de los 15 sectores, al igual que los envíos, que también se redujeron un 1,6 %. Los inventarios, por otro lado, aumentaron un 0,3 % con respecto al nivel registrado en enero.

Las industrias que más influyeron en el descenso de la producción fueron la automotriz, especialmente los vehículos motorizados, productos metálicos manufacturados y la de piezas y dispositivos electrónicos.

Por el contrario, los sectores que registraron los incrementos más significativos fueron el siderúrgico (hierro y acero), el químico y el del papel.

Pese al dato negativo de febrero, las previsiones para los próximos meses son optimistas. Según la encuesta realizada por el Ministerio entre empresas manufactureras, se espera que la producción industrial aumente un 3,8 % en marzo y un 3,3 % en abril.

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Una revisión al alza respecto a la estimación previa, publicada el mes pasado, que anticipaba una caída intermensual del 2 % para el mes de marzo.

Este repunte previsto para el inicio de la primavera estará impulsado principalmente por la maquinaria de producción y la eléctrica y los equipos de información y comunicación.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras.