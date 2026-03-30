La refinería de Haifa es alcanzada por segunda vez en un nuevo ataque de Irán

En imágenes emitidas por esta televisión israelí - que aseguró tener el visto bueno del Ejército israelí para hacerlo debido a la censura vigente- se puede ver que el ataque ha causado un incendio en la refinería.

Este mismo medio señala que el impacto se ha producido en un ataque conjunto que han lanzado Irán y la milicia libanesa Hizbulá, si bien Israel todavía no ha confirmado esta información.

El pasado 19 de marzo la refinería de Haifa también sufrió daños tras ser alcanzada por misiles iraníes que no causó heridos, pero sí provocaron algunos apagones eléctricos en algunos barrios de la urbe.

Lo cierto es que esta infraestructura, la mayor instalación de este tipo en Israel, ya suspendió sus operaciones de forma programada durante la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, cuando Israel y luego Estados Unidos lanzaron una campaña de bombardeos sobre Irán, que fue respondida con ataques de Teherán contra territorio israelí.

La situación en el norte de Israel es más complicada que en el resto del país puesto que además de sufrir los ataques de Irán también la milicia chií libanesa, Hizbulá, en estos últimos días ha intensificado sus bombardeos contra esa zona.