La tasa de inflación aumentó al 2,7 % en marzo en Alemania debido a la guerra de Irán

Según el cálculo adelantado publicado este lunes por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, la tasa de inflación subyacente, que no tiene en cuenta la evolución de los precios de los alimentos y la energía dada su volatilidad, subió un 2,5 %.

Los precios de la energía aumentaron previsiblemente un 7,2 % en marzo comparación con el mismo mes del año pasado.

Se trata del primer incremento de precios de la energía desde diciembre de 2023, recalca Destatis.

En febrero los precios de la energía aún habían descendido un 1,9 %.

La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero y por tanto su impacto se hace notar ahora en la tasa de inflación de este mes de marzo.

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Los alimentos por su parte aumentaron un 0,9 %, de acuerdo con el dato adelantado de Destatis.

Los servicios se encarecieron un 3,2 % y los bienes un 2,3 %.