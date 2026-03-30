La Unión Africana y la ONU destacan la urgencia de un "alto el fuego inmediato" en Sudán

En un comunicado emitido desde la sede de la UA en la capital etíope, el presidente de la Comisión (secretariado) subrayó el "compromiso constante" de la UA en Sudán e hizo hincapié en que "cualquier proceso político debe ser participativo e inclusivo".

Youssouf y Haavisto, exministro de Exteriores finlandés y nombrado para su actual cargo por la ONU en febrero, remarcaron "la urgencia de un alto el fuego inmediato como vía hacia un proceso político creíble".

También enfatizaron la importancia de "alinear todas las iniciativas de mediación bajo el liderazgo de la UA".

Asimismo, instaron a las partes a reducir la tensión y entablar "un diálogo constructivo e inclusivo que allane el camino hacia el retorno al orden constitucional".

Youssouf y Haavisto expresaron además su esperanza de que la próxima conferencia humanitaria sobre el conflicto que se celebrará en Berlín el próximo 15 de abril "arroje resultados prácticos y tangibles".

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Desde el inicio de la guerra en 2023 entre las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército de Sudán, decenas de miles de personas han muerto (algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000).

La contienda también ha obligado a más de 13 millones de personas a abandonar sus hogares, por lo que se considera la peor crisis humanitaria del planeta.