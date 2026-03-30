Las bolsas europeas abren sin tendencia clara, centradas en la guerra contra Irán

Minutos después de la apertura del mercado, Madrid, Londres y París suben un 0,19 %; un 0,18 y un 0,01 %, respectivamente; mientras que Fráncfort se deja el 0,14 % y Milán, el 0,08 %.

Con el euro plano, cambiándose a 1,15 dólares, el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cae el 0,05 %.

Los mercados miran con atención el precio del petróleo, con el brent subiendo un 2,85 %; y situado el precio del barril en 115,78 dólares tras alcanzar los 116 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., sube un 1,70 %, hasta los 101,33 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

Por su parte, el gas natural TTF aumenta el 2,44 %, hasta los 55,5 dólares.

Los inversores se encuentran pendientes de que se aclare la situación real entre Irán y EE. UU. e Israel, ya que mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado de nuevo que las negociaciones van por buen camino y el acuerdo llegará pronto, Irán no confirma este extremo.

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En cuanto a las materias primas, el oro sube un 0,54 %, con la onza en 4.518 dólares, mientras que la plasta también sube el 0,52 %, hasta los 70,15 dólares.

En la agenda del día, en la eurozona destaca el dato de la confianza económica de marzo; mientras que en Alemania se conocerá el dato de inflación preliminar de marzo.

La rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 3,097 %; y la del español hasta el 3,628 %, con la prima de riesgo en 53,2 puntos básicos.

El bitcóin sube un 1,10 % y se encuentra en 67.278,1 dólares.