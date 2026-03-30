Las fuerzas ucranianas comienzan a usar exoesqueletos en el frente

El 7º Cuerpo de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania está desplegando en el frente esos dispositivos mecánicos portátiles que aumentan las capacidades humanas y alivian el esfuerzo físico, tras pruebas exitosas efectuadas por su 147ª Brigada de Artillería Separada en condiciones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

"Con este exoesqueleto ayudamos a los militares a hacer sus tareas mejor y de manera más eficiente, a cansarse menos y a hacerlas más rápido", dijo a EFE Kirilo Titáev, de 30 años, sargento jefe de la unidad de vehículos aéreos no tripulados de la brigada, quien probó el dispositivo y observó su efecto en los artilleros.

Los soldados que operan los obuses autopropulsados franceses CAESAR de la unidad y otros sistemas de artillería deben transportar proyectiles de 47 kilogramos decenas de metros y cargarlos en los sistemas varias decenas de veces al día, alcanzando una carga diaria de 1.300 kilogramos, destacó Titáev.

El exoesqueleto de aluminio de 2 kilogramos se ajusta alrededor de la cintura y las piernas, suplementando el esfuerzo del soldado y adaptándose en minutos a los patrones de movimiento y al tipo de terreno mediante análisis integrado de inteligencia artificial (IA).

Según la unidad, reduce la carga en los músculos y articulaciones de las piernas, así como en la zona lumbar, hasta en un 30 %, mientras que su batería permite recorrer unos 17 kilómetros.

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El dispositivo se pliega de manera compacta en un tipo de maleta para su transporte.

"En lugar de usar, digamos, 50 proyectiles en un día, ahora pueden disparar 70. Cuanto más rápido se mueve un soldado, más rápido funciona la artillería y más precisa se vuelve", explicó Titáev.

La expansión de los drones en el frente no ha disminuido el papel de la artillería para repeler ataques mecanizados y de infantería de las fuerzas rusas ni para atacar la logística enemiga.

Saber que su trabajo ayuda a detener a los rusos antes de que lleguen a la infantería motiva a los artilleros a buscar soluciones que les permitan desempeñar su labor de la manera más efectiva posible, añadió el sargento.

La introducción de exoesqueletos forma parte del impulso más amplio del 7º Cuerpo de Asalto Aerotransportado para reducir la carga física mediante soluciones de ingeniería.

Otros sistemas que podrían aliviar la carga directa sobre los brazos también podrían introducirse en un futuro cercano, señaló Titáev.

Este desarrollo es especialmente relevante para el Ejército ucraniano, donde la edad promedia de un soldado supera los 40 años según estimaciones públicas, y donde las exigencias físicas intensas han continuado durante más de cuatro años de invasión a gran escala.

"Esto hará más fácil el trabajo de las personas que han sido heridas o lesionadas, pero que aún quieren continuar su servicio militar", indicó Titáev.

La artillería y la logística, que implican manejar cargas pesadas, están lejos de ser las únicas áreas donde los exoesqueletos podrían desplegarse.

El sargento señaló que los dispositivos podrían ayudar a los soldados de infantería, que a menudo deben caminar hasta 15 kilómetros hasta sus posiciones con municiones, equipo y alimentos, porque los drones enemigos hacen que el transporte en vehículos sea muy arriesgado.

Los exoesqueletos podrían reducir la carga, aumentar la velocidad y permitir que las tropas transporten más peso.

Sin embargo, el uso de exoesqueletos por la infantería aún enfrenta desafíos, según fuentes del 7º Cuerpo, y se esperan más pruebas y adaptaciones de los dispositivos.

Una unidad separada de las fuerzas de defensa ucranianas, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, también ha estado probando dispositivos similares para un posible uso en combate directo y ha concluido que estos requieren modificaciones para integrarse mejor con otros equipos del soldado.

Varios modelos de exoesqueletos han sido probados por otros ejércitos y están ingresando en sectores civiles en los campos de la logística y el mantenimiento.

El despliegue por unidades ucranianas representan los primeros casos de uso en condiciones de combate real.

Más allá de los beneficios directos para la salud y la eficiencia en combate, la introducción de exoesqueletos está dando un impulso moral a los soldados, destacó Titáev.

"Podrían convertirse en un elemento importante del equipo de los soldados del futuro", subrayó.