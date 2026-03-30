Las princesas Beatriz y Eugenia no asistirán a la misa de Pascua con la familia real

La prensa señala que, tras haberlo acordado con Carlos III, las hermanas, de 37 y 36 años, se ausentarán del servicio religioso anglicano en la Capilla de San Jorge, al que sí se prevé que asistan el monarca, la reina consorte Camila y los príncipes de Gales.

La ausencia de las sobrinas del rey se produce en medio del escándalo que rodea a su padre, detenido en febrero por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de cargo público al transmitir supuestamente información confidencial del Gobierno británico a Epstein cuando era enviado comercial del Reino Unido.

Además, en 2022 el antiguo duque de York alcanzó un acuerdo con la ya difunta Virginia Giuffre para evitar un juicio civil en Estados Unidos por abuso sexual cuando ella era menor, en encuentros que habrían sido facilitados por el pederasta, fallecido en una cárcel neoyorquina en 2019 cuando esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

El pasado octubre, Carlos III despojó a su hermano de todos sus títulos y su exesposa, Sarah Ferguson, también perdió sus distinciones, si bien Beatriz y Eugenia mantuvieron el estatus de princesas.

No obstante, la presencia de las nietas de Isabel II en actos oficiales se ha visto reducida tras la publicación de documentos judiciales estadounidenses que las mencionan en el contexto de los contactos de su madre con Epstein.

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Así, según los 'archivos Epstein', en 2009 Sarah Ferguson las llevó a Estados Unidos para verse con el millonario, pocos días después de que este saliera de prisión tras ser condenado en 2008 por delitos sexuales contra una menor, cuando las princesas británicas tenían ya 19 y 20 años.

Beatriz y Eugenia, que al parecer mantienen una buena relación con sus primos, los príncipes Guillermo y Enrique, asistieron con el núcleo de la familia real a la misa de Navidad el pasado diciembre en la finca de Sandringham (este de Inglaterra).

Según dijeron a los medios fuentes de palacio, su ausencia este próximo domingo no significa que no vayan a ser invitadas a futuros eventos.