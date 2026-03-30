Letonia se une al Tribunal Especial para investigar y juzgar la agresión contra Ucrania

"Apreciamos profundamente el liderazgo de Letonia a la hora de promover la rendición de cuentas por el crimen de agresión de Rusia. El Tribunal Especial es un paso crucial hacia la justicia", escribió en la misma red social el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga, al responder al anuncio de Braže, que el martes visitará Ucrania.

El Tribunal Especial se creó en junio de 2025 en el marco del Consejo de Europa con el mandato de enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares por el delito de agresión contra Ucrania.

Este Tribunal complementará a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que puede investigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Ucrania, pero no el delito de agresión.

Este delito se refiere a la decisión de utilizar la fuerza armada contra otro Estado, en violación de la Carta de Naciones Unidas.

También permite el enjuiciamiento de los líderes políticos y militares implicados, en este caso, en la decisión de invadir Ucrania.

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El anuncio de Letonia de su participación en el Tribunal se produce después de que Sibiga declarara el lunes a la agencia de noticias Interfax Ucrania que ocho países ya habían aceptado el Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Tribunal Especial, que constituye su comité de gestión.