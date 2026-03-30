Lisa, de Blackpink, será la primera artista de K-pop con una residencia en Las Vegas

Bajo el título 'Viva La Lisa', los conciertos de la rapera y cantante tailandesa tendrán lugar en el Coliseo del Caesars Palace el 13 y 14 de noviembre, y el 27 y 28 de noviembre.

Este anuncio marca un hito para la industria del K-pop, ya que la intérprete se posiciona como la primera figura de la escena asiática en asegurar un contrato de larga duración en los escenarios de Las Vegas.

Esta residencia llega tras el reciente estreno el mes pasado de 'Deadline', el nuevo trabajo discográfico junto a sus compañeras de grupo Blackpink y el lanzamiento de primer álbum de estudio en solitario, 'Alter Ego', el año pasado.

Lisa se suma así a una selecta lista de artistas que han hecho de Las Vegas su base para conciertos, siguiendo los pasos de leyendas de la música como Celine Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga o Back Street Boys.