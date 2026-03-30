Los casos de acoso a cristianos en Israel aumentaron un 63 % en 2025, según un informe

A través de su teléfono de emergencias, Rossing Center y el Centro de Datos sobre Libertad Religiosa (RFDC) registraron 181 de estos episodios de hostigamiento por parte de ciudadanos judíos el año pasado, en comparación con los 111 documentados en 2024.

Ambas instituciones alertan, sin embargo, de que "estas cifras no representan una tendencia y una realidad que son mucho más crueles todavía" para los cristianos en Tierra Santa.

"La inmensa mayoría de estas investigaciones se cierra sin ninguna investigación ni aplicación de la ley contra los culpables (...) Hay una creciente normalización de estas situaciones (en la sociedad israelí) que se plasma en el discurso público", expresó Federica Sasso, coordinadora de proyectos en Rossing Center, durante la presentación del informe este lunes en Jerusalén.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % de acoso en internet.

El 83 % de los sucesos registrados en todo Israel se produjeron en Jerusalén y el 70 % de los documentados allí tuvieron lugar dentro de las angostas calles de la Ciudad Vieja, lugar sagrado para las tres religiones y con una enorme presencia de policía y otros cuerpos y fuerzas de seguridad israelíes.

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El barrio armenio, la Vía Dolorosa y la Puerta de Jaffa fueron los lugares donde estos incidentes ocurrieron con mayor frecuencia.

"Muchos de los casos nunca se reportan y otros lo hacen con retraso, por lo que probablemente no hayan podido ser computados en este informe", detalla el documento.

El informe se publicó acompañado por una encuesta realizada por Rossing Center el pasado septiembre, donde se entrevistó a 499 personas sobre la percepción de la población judía en Israel hacia los cristianos y el cristianismo.

Entre otros resultados, el 70 % de los encuestados se oponía a que organizaciones cristianas pudieran adquirir terrenos en Israel, y solo un 38 % apoyaba que se enseñara la historia del cristianismo en escuelas judías.

"Mientras más religiosos eran los encuestados, más negativas eran sus actitudes (hacia los cristianos). La gente joven también mostraba una percepción más negativa, que en franjas de edad más avanzadas eran más moderadas y tolerantes", explicó Hana Bendcowsky, directora de programas en Rossing Center.

Aproximadamente 45.600 cristianos viven hoy entre Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este ocupado; mientras que 180.000 -el 85 % de ellos árabes- reside en Israel.

La situación en los Territorios Palestinos es incluso aún más preocupante, según los representantes de las iglesias cristianas en Tierra Santa, muchos de los cuales temen que su continua pérdida poblacional pueda desembocar en la extinción para 2050.

Y es que la violencia de colonos judíos radicales también se ha cebado contra comunidades cristianas en Cisjordania, como las de Birzeit, Taybeh o la propia Belén.

En Gaza, la guerra -en la que la iglesia de la Sagrada Familia llegó a ser impactada- ha reducido la población cristiana a la mitad (600 personas); e igualmente padecen la denegación de permisos de movilidad para desplazarse y falta de ayudas a su sistema educativo.