Los costes de producción agrícola en Argentina crecen por el conflicto en Oriente Medio

De acuerdo a un estudio difundido este lunes por la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las mayores patronales agropecuarias del país, la guerra en Oriente Medio ya ha provocado a nivel local un aumento en el precio del gasóleo, el principal combustibles utilizado para la maquinaria agrícola y los camiones de carga.

En lo que va de este mes, el gasóleo acumuló en Argentina incrementos del orden del 22 %.

"Un incremento del precio del gasoil, en este momento de la campaña agrícola, afecta principalmente en los costos de cosecha y en el del transporte al puerto", observó la SRA.

Según el estudio, el gasóleo tiene un peso del 15 % en el coste total de las labores de cosecha, con lo cual un aumento del 22 % de ese combustible impacta en el coste de recolección en un 3,3 %.

En cuanto a los costos de transporte, el gasóleo representa un tercio del coste del transporte por camiones al puerto, por lo que el alza en el precio del gasóleo se traduce en aumentos de entre 6 % y 7 % en los costes de flete.

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El otro canal relevante de transmisión del conflicto bélico es el aumento del precio internacional del gas, principal insumo en la producción de fertilizantes nitrogenados.

De acuerdo al informe de la SRA, en lo que va de marzo el precio de la urea aumentó un 36 % en el mercado internacional y 42 % en Argentina.

De mantenerse este escenario, el incremento de costes podría impactar en la próxima campaña de trigo, que se siembra entre junio y agosto en Argentina, con un alza en los costes de producción de entre el 9,5 % y el 11 %, según los cálculos de la SRA.

En términos absolutos, esto representaría aproximadamente 39 dólares por hectárea adicionales por fertilización nitrogenada y 19 dólares adicionales por aumentos en los valores del gasóleo y del transporte.