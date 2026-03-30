Los fondos públicos de pensiones de Canadá invierten en empresas que se benefician del ICE

El estudio de Stand.earth, una organización medioambiental, dijo que el Plan de Pensiones de Canadá (CPP), Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) y Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), se incluyen entre los fondos de pensiones que han invertido 2.500 millones de dólares estadounidenses en empresas como Palantir, CoreCivic, GEO Group, General Dynamics, CACI, L3Harris y AT&T, que tienen importantes contratos con ICE.

Además, los cinco principales bancos canadienses (TD, RBC, Scotiabank, CIBC y BMO) han proporcionado más de 23.000 millones de dólares en financiación a varias de esas compañías desde 2020, además de invertir en ellas, de acuerdo con Stand.earth.

El estudio también reveló que los fondos públicos de pensiones de Canadá y EE.UU. mantienen inversiones valoradas en 11.300 millones de dólares estadounidenses en estos contratistas del ICE, y que bancos de todo el mundo han proporcionado fondos superiores a los 218.000 millones de dólares estadounidenses a esas empresas en los últimos cinco años.

Richard Brooks, director financiero de Stand.earth, afirmó en un comunicado que "los canadienses deberían estar horrorizados de que sus pensiones y ahorros estén permitiendo la violación de derechos humanos básicos, la represión y el asesinato" de personas en EE.UU.

Según Brooks, "no hay ninguna excusa para invertir o financiar estas empresas reprobables ni para financiarlas, cuando lo que buscan es lucrarse con la violencia".

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"Ha llegado el momento de investigar cómo nuestros fondos públicos de pensiones y bancos canadienses están ayudando y amparando a una Administración estadounidense empeñada en sembrar el caos y el terror al otro lado de la frontera", añadió.