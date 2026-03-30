Los habitantes de Pompeya usaban resinas de África y Asia en sus rituales domésticos

El hallazgo, difundido en un comunicado por el Parque Arqueológico de Pompeya, confirma la existencia de una red de comercio global que conectaba la urbe romana con regiones tropicales hace casi 2.000 años.

El estudio, que será publicado en junio por la revista 'Antiquity', se basa en el análisis de cenizas extraídas de diversos incensarios hallados en el yacimiento y en una villa de la vecina localidad de Boscoreale (sur).

Esta zona, sepultada por la fatídica erupción del Vesubio en el 79 d.C., era conocida en la antigüedad por su fertilidad agrícola y sus lujosas residencias de campo vinculadas a la élite romana de la región de Campania.

Mediante técnicas de vanguardia, científicos de universidades suizas, alemanas e irlandesas identificaron las sustancias exactas que ardían en los altares privados (lararios) de las casas pompeyanas al momento de la erupción.

El coordinador del estudio, Johannes Eber, señaló que la detección de trazas de resinas ajenas a la flora mediterránea es una prueba física de las amplias conexiones comerciales que el Imperio Romano mantenía con Oriente y el continente africano.

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Además de estas fragancias exóticas, que denotan el alto poder adquisitivo de sus consumidores, los análisis químicos detectaron residuos derivados de la uva.

Según el responsable de los análisis químicos en la Universidad de Bonn (Alemania), Maxime Rageot, este dato aporta evidencia científica tangible a las fuentes escritas y artísticas que ya describían el uso del vino en los sacrificios rituales romanos.

Por su parte, el director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, destacó que "solo la arqueología contemporánea puede aprovechar adecuadamente" este yacimiento, al que considera "una fuente inagotable de conocimiento" por su excepcional estado de conservación.