Más empresas en Alemania prevén subir los precios ante el encarecimiento de la energía

Muchas más empresas en Alemania prevén unos precios más elevados, tal y como muestra la subida del indicador del Ifo hasta 25,3 puntos en marzo, desde 20,3 puntos en febrero, el nivel más elevado desde marzo de 2023.

"La presión sobre los precios en Alemania crece notablemente de nuevo", dijo este lunes el director de encuestas del Ifo, Klaus Wohlrabe.

"Los elevados precios de la energía subirán probablemente la inflación en los próximos meses", añadió Wohlrabe.

La subida de las expectativas de precios de las empresas en Alemania se produce tras el considerable aumento de los precios del petróleo, gas y electricidad como resultado de la guerra en Oriente Medio, añadió Wohlrabe.

Las empresas pasan al precio de sus productos el aumento de los costes.

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Los precios de la energía tendrán un impacto en los bienes y servicios debido a que los costes de producción y transporte son más elevados.

El aumento de las expectativas de precios fue especialmente fuerte en los sectores manufacturero, de la construcción y en servicios relacionados con el consumo, según el Ifo.