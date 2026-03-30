Meloni recibe el apoyo de sus socios para agotar la legislatura tras las últimas crisis

El líder de la conservadora Forza Italia y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, aseguró que en estos momentos "nadie" en la coalición gubernamental "piensa en un adelanto electoral" pese al fracaso en el reciente referéndum constitucional.

"Un resultado negativo genera repercusiones pero ahora debemos trabajar sobre todo en cómo hacer crecer la economía, impedir que la crisis energética pueda interferir con las empresas o en reducir la presión fiscal", indicó Tajani en un foro político.

El Gobierno de Meloni, en el poder desde octubre de 2022 y ya el tercero más duradero de la historia de la República italiana, ha atravesado una crisis después de que su reforma constitucional sobre la judicatura, clave en sus planes, fuera tumbada en un referéndum hace una semana.

El resultado ha irritado a la mandataria y la ha obligado a pedir la dimisión de personas que perjudicaron su campaña: el de dos altos cargos del Ministerio de Justicia, entre estos el subsecretario Andrea Delmastro, y de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè.

Algunos medios, como el diario 'La Repubblica', han avanzado que Meloni valoraba la posibilidad de adelantar elecciones antes del fin natural de la legislatura, que debería ser el verano de 2027.

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Sin embargo, sus socios de coalición han descartado rotundamente esta posibilidad. A Tajani, por la tarde se ha sumado el otro vicepresidente, el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, que ha expresado su "total confianza" a la primera ministra.

"Plena confianza en Giorgia Meloni y en todo el equipo de gobierno. La Liga es y será siempre leal y responsable", anunció Salvini en un breve comunicado tras reunir a los líderes de su formación en su sede de Milán (norte).

Otro espaldarazo ha llegado del aliado de la coalición, el pequeño partido de 'Nosotros Moderados', cuyo líder, Maurizio Lupi, ha alentado al Ejecutivo a seguir para "responder a familias y empresas" ante la crisis energética por la guerra en Irán.

El Gobierno de Meloni tendrá mañana, martes, ocasión de constatar la mayoría con la que cuenta en el Parlamento sometiendo a un decreto contra el encarecimiento de las facturas energéticas a una moción de confianza en la Cámara de los Diputados, una fórmula que suele utilizarse para acelerar la tramitación de normas.

Además, mañana el Parlamento empezará a tramitar previsiblemente un proyecto muy importante para la coalición de Meloni: una nueva ley electoral con la que ir a elecciones, cuyo texto empezará a estudiarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara.