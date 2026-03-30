México insiste en que la Colección Gelman no se vendió y sale "temporalmente" del país

En la conferencia presidencial diaria, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que la colección "es mexicana, no se vendió, solo sale de manera temporal", en respuesta a dudas públicas sobre su itinerancia internacional y su colaboración con la Fundación Banco Santander.

Curiel recordó que en México existen más de 35 colecciones privadas con obras "con declaratoria de monumento artístico”, y explicó que esta figura tiene el propósito de "regular su conservación para protegerla y para prohibir su exportación definitiva".

La funcionaria insistió en que el esquema con la Fundación Banco Santander es exclusivamente operativo.

"Es única y exclusivamente para apoyo en gestión. Esto se hace, normalmente, la entidad bancaria que hace pues fortalece la conservación, paga el aseguramiento y se encarga de itinerar por distintas partes del mundo con museos, la colección. Sin embargo, es gestión, no es adquisición. La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos", zanjó.

Subrayó que, como marca la Ley Federal sobre Monumentos, estas piezas solo pueden salir del país de forma temporal.

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La funcionaria destacó que la Colección Gelman —integrada desde los años cuarenta y considerada una de las más relevantes del arte moderno mexicano— cuenta con "30 obras con declaratoria de monumento artístico como Frida Kahlo, Diego Rivera, (José Clemente) Orozco, María Izquierdo, (David Alfaro) Siqueiros y otras 200 obras de otras épocas".

Recordó, asimismo, que "desde el 2010 ha salido más de 30 veces del país" con los permisos correspondientes.

De acuerdo con Curiel, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) mantiene la supervisión técnica de la muestra, por lo que existe un convenio de acompañamiento durante cinco años, aunque Curiel recordó que, como establece la Ley Aduanera, “la exposición y la colección tiene que regresar a México cada dos años”.

La secretaria de Cultura adelantó que la colección regresará al país en 2028 tras su itinerancia posterior al Mundial de Fútbol, y que será la propia gestión privada la que anuncie sus futuras sedes internacionales.

Por último, subrayó que esta nueva etapa es “absolutamente transparente” y, sobre todo, centrada en que el pueblo de México pueda ver esta exposición que por casi “20 años no se pudo ver y que está en un momento importante de relanzamiento internacional”.