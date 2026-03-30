Militares peruanos incautan equipos de minería ilegal valorados en 3 millones de dólares

El Comando Operacional del Sur, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), ejecutó operaciones de interdicción en el distrito de Inambari, en la región de Madre de Dios, fronteriza con Bolivia y Brasil, en los sectores de Primavera Alta y Otorongo.

Durante la operación, los militares incautaron 12 balsas dragas, motores, bombas, combustibles, campamentos rústicos y diversa maquinaria empleada en la extracción ilegal de minerales.

Madre de Dios es una de las regiones de la Amazonía peruana más afectadas por los lavaderos ilegales de oro, instalados en algunos ríos, y que provocan la deforestación en esa zona por el uso intensivo de químicos para el procesamiento del metal.

El ministerio precisó que el material incautado fue destruido bajo la supervisión de las autoridades, según la normativa que regula la erradicación de esta actividad ilícita.

Las fuerzas armadas también apoyan a la Policía Nacional en el control del orden interno y el combate al crimen organizado en las regiones del país declaradas en emergencia, como Lima y Callao, así como la provincia de Pataz, en la norteña La Libertad, que tiene presencia de mafias de extracción ilegal de oro.