Mueren cuatro personas por explosión en el interior de un túnel en el suroeste de China

El suceso tuvo lugar en la tarde del lunes en las obras de una sección de una autopista nacional que une las provincias de Hubei y Sichuan, y pudo ser provocado por una posible fuga de gas, según las investigaciones preliminares.

Fuentes de la Comisión de Transporte del distrito de Wanzhou de Chongqing citadas por la agencia oficial Xinhua indicaron que la deflagración causó inicialmente heridas a doce personas, de las que tres murieron posteriormente en el hospital y a las que se suma una cuarta víctima mortal cuyo cuerpo fue hallado en el interior del túnel.

La zona del accidente ha sido cerrada mientras las autoridades prosiguen con la investigación para determinar las causas de la explosión.