Pakistán suspende el 60 % de su flota oficial para mitigar el alza de los combustibles

Tras una reunión de revisión presidida por el primer ministro, Shehbaz Sharif, el Ejecutivo informó de que estas decisiones buscan liberar fondos para "medidas de alivio público" destinadas a las clases bajas y medias, en un momento en que el país se encuentra bajo la estricta vigilancia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El primer ministro afirmó que se han reducido los gastos del gobierno, se han implementado recortes en el presupuesto de desarrollo y se ha suspendido de inmediato el 60 por ciento de los vehículos gubernamentales, según un comunicado que asegura que han comenzado con recortes en los gastos del gobierno.

"En esta hora de dificultad, los segmentos económicamente más débiles no serán abandonados", afirmó Sharif, quien subrayó que la "secuencia de sacrificios" ha comenzado con el recorte del gasto gubernamental.

Pese a la presión de la crisis global, el Gobierno aseguró que dispone de reservas de combustible adecuadas para satisfacer las necesidades nacionales y que, por el momento, no se ha producido ninguna interrupción en el suministro.

No obstante, se ha implementado un aumento en el gravamen del combustible de alto octanaje utilizado por los "vehículos de élite", una medida que el Ejecutivo defiende como parte de su campaña de ahorro auditada por la Oficina de Inteligencia (IB).

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Este ajuste coincide con la actividad de Pakistán en el frente diplomático para forzar una desescalada en la región, un esfuerzo que Sharif vincula directamente con la estabilidad económica del país.

Tras la aprobación para la liberación de unos 1.200 millones de dólares, el FMI instó a Pakistán a mantener una política restrictiva y estar preparado para subir los tipos de interés si se intensifican las presiones sobre los precios o aumentan las expectativas de inflación y eliminar las ayudas estatales.