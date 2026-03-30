Parlamento de Ecuador aprueba ley que rebaja impuesto por donación de vivienda social

La iniciativa obtuvo 83 votos de los 146 asambleístas presentes y el rechazo de los legisladores del correísmo, la principal fuerza de oposición en Ecuador, quienes señalaron que con estas reformas el Gobierno solo buscaba "reducir impuestos a los más ricos".

La propuesta estaba catalogada como urgente en materia económica, una figura constitucional que obliga al Parlamento a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobada o archivada.

El proyecto reforma la Ley de Régimen Tributario Interno para que los contribuyentes que donen viviendas de interés social que cubran el subsidio total del Estado tengan "derecho a una rebaja equivalente al 100 % del valor de lo donado, con un límite máximo de 30 % del impuesto a la renta causado en el respectivo ejercicio fiscal, sin derecho a devolución".

Esta rebaja será temporal y será aplicable para el impuesto a la renta del período fiscal 2026 hasta el período fiscal 2029.

El Gobierno elaborará y publicará anualmente el catálogo de necesidades de vivienda de interés social en donde se priorizarán los territorios que registren mayores niveles de déficit habitacional, pobreza o necesidades básicas insatisfechas para el beneficio pueda aplicarse correctamente.

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La asambleísta oficialista Valentina Centeno señaló que esta ley no solo busca reducir el déficit habitacional, que supera las 700.000 viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sino también "impulsar la economía" mediante la generación de empleo para la construcción de estas viviendas.

Añadió que en los últimos días se agregó también como beneficiarios de estas donaciones a personas que requieren un subsidio parcial y que pueden completar el financiamiento de su casa mediante un crédito.

El asambleísta del correísmo Ricardo Patiño dijo que el Gobierno tiene "todas las posibilidades" en presupuesto y políticas públicas para construir viviendas sociales, por lo que aseguró que los cambios en la normativa supuestamente buscan reducir impuestos a "algunos grupos económicos", lo que a su vez "disminuirá los recursos del Estado".

El Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Infraestructura deberán emitir la normativa secundaria necesaria para que se apliquen estas reformas en un plazo máximo de 30 días.