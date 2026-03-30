Partido de Pashinián refrenda su candidatura de cara a los comicios electorales

"Agradezco a todos mis camaradas del partido por la confianza, por permitirme encabezar la lista electoral del partido Contrato Civil y merecer el honor de ser candidato a primer ministro de Armenia", escribió Pashinián en su cuenta de Facebook.

El primer ministro también agradeció a todos los miembros de la comisión electoral de su formación política por organizar las votaciones al más alto nivel.

"Agradezco a los dirigentes del partido por su apego a las tradiciones políticas y lograr nuevos estándares políticos en Armenia", sostuvo.

Pashinián se enfrentará en estos comicios al expresidente de Armenia Robert Kocharián, candidato del bloque Armenia, la segunda fuerza política de la nación caucásica, que aglutina al histórico partido opositor Federación Revolucionaria Armenia, a la formación Adelante y a otras organizaciones.

Armenia es una república parlamentaria, por lo que la mayoría en el Legislativo tiene el derecho a elegir al primer ministro, la figura más importante del país.