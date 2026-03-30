Perú y empresa de Hong Kong firman contrato millonario para construir parque industrial

Así lo anunció este lunes la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que firmó el contrato con la compañía junto al presidente ejecutivo de dicha agencia, Luis Del Carpio, y el viceministro de Producción e Industria, Juan Carlos Requejo, quienes destacaron el impacto del proyecto en el fortalecimiento de la producción nacional y la generación de nuevas oportunidades para la industria.

Este contrato permitirá la ejecución mediante la modalidad de Proyectos en Activos, un mecanismo que permite poner en valor activos del Estado para atraer inversión privada y dinamizar la economía del país.

El Parque Industrial de Ancón, ubicado en el norte de la región de Lima, es concebido como el primer “puerto seco” de Perú, puesto que facilitará el movimiento de mercancías al estar conectado con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, los puertos del Callao y Chancay, y la red vial nacional, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad de las empresas.

El proyecto desarrollará en un área de más de 1.300 hectáreas y permitirá ordenar el crecimiento industrial con espacios diseñados para la producción, la innovación y los servicios.

Además, se proyecta la instalación de más de 230 empresas de distintos sectores, generando alrededor de 120.000 empleos y fortaleciendo las exportaciones del país.

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Proinversión señaló que la firma del contrato abre una etapa clave en la que se desarrollarán los estudios y el plan de inversiones inicial, paso necesario para asegurar un crecimiento ordenado, sostenible y alineado con las necesidades del país.

"Este proyecto refleja el momento que vive el país en materia de inversión. Hoy no solo estamos destrabando iniciativas, sino poniendo en marcha megaproyectos que generarán empleo, atraerán empresas y dinamizarán la economía", indicó en el comunicado Del Carpio.

Añadió que Proinversión está liderando una cartera que ya muestra resultados concretos en sectores clave, consolidando un trabajo técnico que se traduce en desarrollo para todos los peruanos.