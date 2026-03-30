Petroleras podrían ganar 24.000 millones de euros extra por la subida del crudo, según T&E

Esa plataforma pide a la Unión Europea que vuelva a aplicar el gravamen temporal sobre las ganancias caídas del cielo que aprobó durante la anterior crisis energética.

"Las compañías petroleras tienen todos los incentivos para mantener a Europa enganchada a los combustibles fósiles, porque son ellas las que se benefician de las subidas de precios", declaró en un comunicado el asesor de T&E Daniel Quiggin.

Esa plataforma subraya que las firmas petroleras han obtenido ya 1.300 millones de euros de ganancias extraordinarias desde el ataque de Estados Unidos e Israel hace un mes y estima que, si se mantienen los pecios actuales, se embolsarán 24.000 millones.

A 23 de marzo, señala T&E, los precios medios en surtidor en la UE habían alcanzado los 2,06 euros por litro para el diésel y los 1,89 euros por litro para la gasolina, lo que supone un aumento de 0,49 y 0,27 euros, respectivamente.

"Llenar ahora un depósito de 55 litros de diésel cuesta casi 27 euros más que antes de que comenzara el conflicto, y 15 euros más en el caso de un coche de gasolina", agregó la organización.

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T&E indicó además que los márgenes europeos de refino del diésel han superado a los de otras regiones, lo que refleja una escasez estructural de capacidad de refino interna.

En cambio, los márgenes de la gasolina han sido más moderados debido a los elevados inventarios en Estados Unidos y Europa, así como a una débil demanda estacional.

"La UE debería restablecer su impuesto sobre los beneficios extraordinarios e invertir lo recaudado en electrificación y energías renovables, que son las que romperán definitivamente ese ciclo", agregó Quiggin.

En 2022, la UE introdujo un gravamen del 33 % sobre los beneficios de los combustibles fósiles que superaran en más de un 20 % la media de 2018 a 2021, una medida que, según T&E, recaudó unos 28.000 millones de euros entre 2022 y 2023.

"El mecanismo existe y debería volver a utilizarse", añadió la plataforma, que aún así ve limitaciones porque en torno al 20 % del diésel de Europa es importado, de forma que una parte de esos beneficios extraordinarios se generará en jurisdicciones no pertenecientes a la UE, lo que limitará la eficacia de cualquier impuesto europeo sobre ganancias extraordinarias.

T&E ha ido publicando diferentes cálculos del coste de la guerra desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Así, esa organización estima que los conductores europeos gastan 150 millones de euros adicionales al día en repostar el coche con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, mientras que el sector del transporte marítimo está gastando diariamente 340 millones de euros adicionales en combustible debido al aumento de los precios de los hidrocarburos.