Presentan en el Parlamento iraní proyecto de ley para cobrar peaje por transitar por Ormuz

El vicepresidente del Parlamento, Alí Nikzad, anunció este lunes el registro del proyecto “Ley de acción estratégica para la paz y el desarrollo sostenible de la región del golfo Pérsico”, que será discutido en el hemiciclo con carácter de urgencia, informó la agencia ISNA.

El proyecto consta de cuatro partes como son la seguridad marítima; cobro de tasas por contaminación ambiental; cobro por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional, explicó Alireza Salimi, miembro de la Mesa Directiva del Parlamento.

La semana pasada, el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, anunció que se estaba preparando un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje.

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado “para sus enemigos” desde el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Teherán está permitiendo el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

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Este cierre ha elevado el precio del petróleo dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso, algo a lo que el país persa se ha negado hasta ahora.