Prisión preventiva para un hombre en Ecuador por comercializar con pornografía infantil

El acusado fue detenido la madrugada del 27 de marzo de 2026 en el sur de Quito, capital del país, tras una investigación que empezó en julio del año pasado.

Las pesquisas comenzaron gracias a un informe de alertas del sistema CyberTipline, una plataforma del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), con información de Google y WhatsApp.

Según la Fiscalía, ese informe alertó a las autoridades ecuatorianas sobre un usuario que habría utilizado servicios como Google Photos, Google Drive y WhatsApp para almacenar más de 453 fotografías y videos catalogados como material de abuso sexual infantil.

En el registro de su domicilio los agentes hallaron tres memorias externas ocultas en una caja de madera dentro de un armario.

Además, encontraron otras dos memorias USB, tres DVD-R, dos tarjetas microSD, dos teléfonos móviles, una computadora portátil y una tableta, que fueron levantados como parte de la investigación.