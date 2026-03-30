Putin aborda la cooperación energética con Serbia y las tensas elecciones en el país

"Se debatieron temas actuales de la cooperación ruso-serbia, incluyendo la interacción en la energía, las ramas petrogasífera y nuclear", indicó la Presidencia rusa en un comunicado, al señalar que la llamada se efectuó por iniciativa del mandatario serbio.

Los presidentes conversaron también sobre los preparativos para la próxima comisión intergubernamental ruso-serbia para la cooperación comercial, económica y científico-técnica, prevista para abril.

Según el Kremlin, Vucic aprovechó la ocasión para "expresar su agradecimiento por los suministros estables de gas ruso, tan importantes para garantizar la seguridad energética" de Serbia.

En particular, el presidente serbio "compartió sus valoraciones sobre la situación en los Balcanes" tras las elecciones locales celebradas este domingo en diez ciudades y municipios de Serbia, en la que tuvieron lugar varias peleas que causaron más de una decena heridos y otros tantos detenidos.

Además, la oposición serbia denunció numerosas irregularidades, entre las que citaron intimidaciones a observadores y periodistas.

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Vídeos difundidos por los medios muestran numerosas escenas de violencia y personas sangrando de diversas heridas, e incluso a un civil llevando una pistola en la mano.

Hay informes que denuncian numerosos casos de fraude electoral, como listas de votantes duplicadas, compra de votos, vulneración del secreto de voto, así como ataques contra ciudadanos solo por documentar abusos, mientras la policía o bien no ha reaccionado o bien ha defendido a los "matones" del partido oficialista de Vucic.

Los medios allegados al Gobierno también denuncian violencia e irregularidades, pero acusando a los estudiantes y opositores de provocar la violencia.