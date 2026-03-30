Relatores de la ONU: La guerra empeora la represión en Irán, que continuará cuando termine

"El deterioro en la situación de los derechos humanos en Irán no comenzó con los ataques y no terminará cuando cesen", advirtieron los expertos en un comunicado conjunto donde subrayaron que "el pueblo iraní es atacado desde fuera y desde dentro".
Recordaron que mientras cerca de 2.000 iraníes han muerto por los bombardeos estadounidenses e israelíes, que también han provocado más de tres millones de desplazados, el pueblo iraní "soporta un patrón prolongado de abusos de derechos humanos" con ejecuciones, desmantelamiento del espacio cívico y discriminación a la mujer.
Los expertos condenaron la ejecución de tres hombres en Qom este mes, en relación con su participación en las protestas a nivel nacional en diciembre y enero.
"Son las primeras personas ejecutadas en relación con las protestas, tras procedimientos jurídicos que, según las informaciones, estuvieron marcados por muchas dudas sobre el debido proceso, y tememos que no serán las últimas", lamentaron.
Los ataques de Israel y Estados Unidos, afirmaron, no sólo violan la Carta de la ONU, sino que han agravado drásticamente la represión interna.
También aseguraron que algunos ataques de "represalia" por parte de Irán a países de la región "han ido más allá del derecho a la legítima defensa recogido en la carta de la ONU".
Entre los firmantes del comunicado destaca la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato.