Sánchez, Lula, Petro y Costa entre los participantes del foro progresista de Barcelona

Según explicó este lunes la portavoz adjunta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Enma López, organizaciones progresistas de todo el mundo celebrarán una "convención única", donde España "mostrará el liderazgo internacional que tiene" con Pedro Sánchez y su posición ante la guerra de Oriente Medio.

López aseguró que se llevará a cabo "una movilización histórica" en un "momento histórico" con un foro para intercambiar ideas, aportar soluciones basadas en las políticas progresistas que, a su juicio, no son "tan solo las que funcionan", sino "las que necesita el mundo".

En el evento participarán partidos, sindicatos, fundaciones y 'think tanks' de todos los continentes con el objetivo de defender la democracia, los derechos fundamentales, la libertad de expresión y de prensa, la justicia social, la transición verde y combatir todas las formas de discriminación.

Además de Lula da Silva y Petro, también está ya confirmada la participación del presidente uruguayo, Yamandú Orsi; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El foro ha sido organizado por el Partido de los Socialistas Europeos, la Internacional Socialista y la organización Progressive Aliance.