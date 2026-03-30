Se elevan a cinco los detenidos por atentado frustrado contra Bank of America en París

Además de los dos nuevos arrestos, las detenciones de tres adolescentes llevadas a cabo durante el fin de semana, una de ellas 'in fraganti', han sido prolongadas por la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que se encarga del caso, según los medios.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, insistió este lunes en declaraciones a la radio RTL en señalar una "conexión muy directa con el conflicto" en Oriente Medio y este intento de atentado.

Este ataque con explosivos frustrado ha generado cierta inquietud en Francia, después de que grupúsculos chiíes proiraníes ya han atentado en otras grandes ciudades europeas recientemente.

De acuerdo con la información que se ha filtrado hasta el momento, la persona arrestada en la madrugada del sábado 'in fraganti' es un joven senegalés de 17 años residente en las afueras de París, reclutado por la red social Snapchat a cambio de 600 euros.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la madrugada del viernes al sábado, cuando acababa de colocar un artefacto explosivo artesanal que pretendía encender.

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Según los medios locales, el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido inflamable y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

De haber explotado habría generado daños materiales y también potencialmente la muerte de alguna persona que pasase por las inmediaciones en ese momento, señaló hoy el ministro del Interior.

La sucursal del Bank of America está cerca de la sede de la presidencia francesa, el Palacio del Elíseo. Según pudo comprobar EFE, la entrada del inmueble seguía hoy custodiada por la policía.