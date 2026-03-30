Secretario del Tesoro de EE.UU. asegura que la situación en Ormuz está mejorando

"Cada día vemos transitar un número creciente de buques (por el estrecho) pero, con el tiempo, Estados Unidos retomará el control y se restablecerá la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o a través de una escolta multinacional", dijo Bessent en una entrevista en Fox News.

Antes de estallar el conflicto, por Ormuz pasaba casi una quinta parte del petróleo mundial.

El riesgo de una profunda crisis económica mundial persigue a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha solicitado la ayuda de los países aliados para reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz, sin lograr adhesiones a su propuesta, tras lo que ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN.

El mandatario ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Teherán para desbloquear el paso estratégico y dar margen a unas negociaciones que Irán niega que existan: apenas reconocen el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

Este lunes Trump, en un mensaje en su red social Truth, afirmó que "se han logrado grandes avances" en las conversaciones "para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", sin entrar en detalles, al tiempo que amenazó con atacar las instalaciones energéticas y petrolíferas de la República Islámica si no se llega a un acuerdo.

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El republicano aseguró este domingo que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EE.UU.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un aumento de la presencia militar de Washington en Oriente Medio, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.