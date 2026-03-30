Siria se reivindica como "puerto seguro" para Europa por su situación geografíca

"Siria es un puerto seguro para las cadenas de suministro, ya que cuenta con una ubicación estratégica. Esto es válido para el transporte de energía a través de la conexión con el Mediterráneo. Así, es posible exportar mercancías a través de Siria, de forma rápida y segura hacia Europa, sin tener que atravesar el mar Rojo o el estrecho de Ormuz", subrayó en una mesa redonda económica germano-siria en el Ministerio de Exteriores alemán.

Al Sharaa señaló que Siria se enfrenta actualmente a muchos riesgos diversos por los conflictos que atraviesa la región, que entrañan "grandes peligros para las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente", al aludir a la interrupción de la cadena de suministro energético procedente de los Estados del Golfo.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, celebró por su parte que la guerra de Irán no se haya extendido también a territorio sirio, lo que calificó de "gran éxito" por parte del Gobierno de Al Sharaa.

El presidente sirio se refirió a la caída del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024 y a la "gigantesca destrucción" que han dejado catorce años de guerra civil, un conflicto que no quiso ver como "el final de la historia de Siria", sino como "un nuevo comienzo".

En este sentido, señaló que el año pasado se modificaron numerosas leyes en materia de inversión y se introdujeron mejoras en el marco jurídico, todo bajo el lema 'reconstrucción e inversiones'.

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"Hemos animado a empresas a considerar Siria como una oportunidad de inversión en la que es posible alcanzar el éxito", dijo.

Subrayó que Siria ofrece grandes oportunidades de inversión en materia de infraestructuras en todos los sectores, incluido el turismo, ámbito en el que el país aspira asimismo a la reconstrucción, afirmó.

Aseguró que Siria quiere dejar atrás una época difícil, abrirse al mundo y sumarse al progreso.

Aludió asimismo a la mayor diáspora siria en Europa, los 1,3 millones sirios que viven en Alemania, que han adquirido muchas competencias y conocimientos especializados que pueden llevar ahora a Siria a través de inversiones en ese país.

Por esa razón, el presidente invitó a las empresas alemanas a visitar Siria para hacerse una idea de la situación actual sobre el terreno.

Wadephul afirmó en este sentido que "Siria tiene un gran potencial para desarrollarse como parte de la vecindad europea, del espacio económico común, como mercado, pero también como productor y, sobre todo, como socio", y destacó que el país es un punto estratégico entre Europa, los Estados del Golfo y el Indo-Pacífico.

El ministro de Exteriores alemán se mostró convencido de que Alemania tiene un papel importante que desempeñar en el desarrollo económico de Siria y que, a medio y largo plazo, las oportunidades de cooperación y de intercambio económico entre los dos países "son enormes".