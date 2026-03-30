Starmer admite la incertidumbre por la guerra al lanzar la campaña para comicios locales

Starmer, que estuvo acompañado por los ministros de su Gobierno en un evento en Wolverhampton (oeste de Inglaterra), lanzó hoy la campaña laborista para los comicios locales mientras los últimos sondeos sobre intención de voto sitúan a los laboristas en segundo lugar, por detrás de la formación populista de derechas Reform UK.

Reconoció que los votantes acudirán a las urnas en un contexto geopolítico difícil ante el temor de que pueda empeorar la situación por el esperado encarecimiento de los precios energéticos.

El Reino Unido tiene dos frentes, la guerra de Ucrania, que ya lleva más de cuatro años, y la de Irán, "que sé que causa gran preocupación", señaló.

"La gente mira sus pantallas y se preocupa al ver explosiones, infraestructuras destruidas, la retórica que las acompaña, y se pregunta si esto va a escalar aún más", subrayó el primer ministro.

Puntualizó que el Reino Unido no entrará en la guerra en Irán, pero que el Gobierno defenderá los intereses británicos en la región y apoyará a los aliados del golfo Pérsico.

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Starmer dijo que los candidatos a los comicios de mayo están "luchando por los votos laboristas, por los valores laboristas y el orgullo laborista, independientemente de su procedencia en todo el país, algo fundamental para construir un Reino Unido para todos".

De cara a las elecciones locales de mayo y las autonómicas en Escocia y Gales del 7 de mayo, Reform UK, liderado por Nigel Farage, encabeza la intención de voto en el Reino Unido con un 23 %, según un reciente sondeo difundido por la firma YouGov.

El Partido Laborista está en segundo lugar con un 19 % de apoyo, seguido de los Verdes, que avanzan al tercer puesto con un 18 %, y de los conservadores, principal partido de la oposición en el Parlamento, que quedan relegados al 17 %.

Por su parte, el Partido Liberal Demócrata, tercera fuerza parlamentaria, obtiene un 13 %, su peor marca en esta legislatura.