Stellantis suspende un turno de producción en una de sus plantas en Argentina

La decisión afecta a la planta que Stellantis opera en la localidad bonaerense de El Palomar, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008.

Además de suspender uno de los dos turnos de producción en esa planta, Stellantis pondrá en marcha un plan de desvinculación voluntaria de la empresa entre sus trabajadores.

Fuentes de la compañía consultadas por EFE indicaron que estas decisiones responden a la necesidad de "reacomodar" en forma gradual los volúmenes de producción para adecuarlos "a la dinámica real actual del mercado argentino y sobre todo, brasileño", y garantizar así la "sustentabilidad operativa del negocio".

"Este reajuste en todo momento contempla la continuidad de esta planta", aseguraron.

La industria automotriz de Argentina atraviesa un proceso complejo, con caída de producción, exportaciones y ventas domésticas, afectada por la creciente importación de vehículos.

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De acuerdo al más reciente informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Argentina produjo en el primer bimestre de este año 50.630 unidades, un 30,1 % menos respecto del mismo período de 2025.

En tanto, en el acumulado de los dos primeros meses de 2026, las empresas exportaron 25.750 unidades producidas en Argentina, un 23,4 % menos respecto del mismo período de 2025, mientras que las ventas en el mercado doméstico cayeron un 11,4 %.