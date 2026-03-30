Sudán pide a comunidad internacional "neutralizar" a EAU para poner fin a su guerra civil

El gobernador de esa región, Minni Arkou Minnawi, quien de facto ya no ejerce esa función ejecutiva pues los rebeldes controlan la mayor parte de Darfur, aseguró en rueda de prensa en Ginebra que "si la comunidad internacional busca la paz (...) en solo una semana se puede poner fin a la guerra" si se corta el apoyo de EAU.

Las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) son "un mero títere", aseguró, que "cada vez que quiere avanzar hacia la paz, es presionado por los Emiratos, que insiste en que la guerra debe continuar hasta el fin".

Minnawi subrayó que la actual guerra civil, resultado de un fallido golpe de Estado de las RSF el 15 de abril de 2023, ha causado más de nueve millones de desplazados, 20 millones de desplazados internos y crímenes de guerra como los de Al Fasher, ciudad tomada por los rebeldes en octubre del pasado año tras 18 meses de asedio.

Según explicó el gobernador de Darfur, las RSF están compuestas por los mismos efectivos de la milicia Janjaweed que ya cometieron un genocidio en la región hace dos décadas, establecidas por el anterior Gobierno de Omar al Bashir, derrocado por un golpe de Estado en 2019.

"En 2003 el pueblo de Darfur sufrió genocidio de manos de los Janjaweed y las mismas organizaciones, los mismos hombres, perpetran un segundo genocidio y un desplazamiento étnico", denunció Minnawi, miembro de la etnia zaghawa, una de las que están siendo victimas de las milicias de RSF, de mayoría árabe.

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Minnawi aseguró que la actual guerra en Irán, en cuyo contexto Emiratos ha sufrido ataques iraníes y problemas logísticos por el bloqueo del estrecho de Ormuz, no ha frenado la implicación emiratí en el conflicto sudanés.

"Hace dos semanas las RSF recibieron más de 300 vehículos de los Emiratos a través de las fronteras de Libia y Chad. Aún los están abasteciendo, apoyando y manteniendo", afirmó en la rueda de prensa, organizada por la Asociación de Corresponsales Acreditados ante la ONU en Ginebra (ACANU).