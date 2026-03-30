Trump contempla "tomar el petróleo" de Irán, el brent ronda los 115 dólares: Día 31

Al inicio del segundo mes de la guerra, la ONU informó de la muerte de un casco azul en Líbano y la expansión continúa, e Israel dijo haber interceptado un ataque desde Yemen.

- Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en una entrevista con el diario Financial Times, donde también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

- Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

- En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial, Trump aseguró que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz que, según el presidente, Irán aceptó como un "regalo" y "señal de respeto" a EE.UU.

- El petróleo de brent para entrega en mayo se situaba este lunes alrededor de los 115 dólares por barril a las 5.15 GMT, en horas de negociación de Asia, después de que el viernes cerrara la semana a 112,57 dólares, reflejando que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y lo que supone el precio más alto desde julio de 2022.

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- Un casco azul de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano de origen indonesio murió el domingo en un ataque "de origen desconocido" que también causó heridos.

- Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) aseguraron haber interceptado dos drones lanzados desde Yemen, aunque los rebeldes hutíes no han reivindicado este ataque como sí hicieron en las ofensivas lanzadas durante el fin de semana.

- Pakistán anunció que acogerá en los "próximos días" conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra, una iniciativa que ha recibido el respaldo unánime de Arabia Saudí, Turquía y Egipto durante una cumbre a cuatro bandas celebrada en Islamabad este fin de semana y que cuenta con la "confianza" de Washington y Teherán.

- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que la planta de producción de agua pesada de Jonbad, en el noreste de Irán, ha sufrido "graves daños y ya no está operativa" tras haber sido bombardeada el pasado viernes por Israel.

- Una petroquímica ubicada en el noroeste de Irán fue blanco de un ataque la madrugada de este lunes, aunque las primeras informaciones indican que no se presentó una liberación de sustancias peligrosas.

- Algunas zonas de Teherán se quedaron sin energía eléctrica por los daños causados por un bombardeo contra el sistema que abastece a la capital iraní.

- El Ministerio de Electricidad de Kuwait también informó sobre un ataque iraní contra una planta de destilación de agua y energía, que provocó daños en las instalaciones y la muerte de un trabajador de nacionalidad india.

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el "ataque injustificado a la libertad religiosa" que, a su juicio, supone el que la Policía de Israel haya impedido al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró que Sánchez "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". La Iglesia católica mexicana y el presidente de Portugal, António José Seguro, también rechazaron la cancelación.