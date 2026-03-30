Ucrania pide perdón a Finlandia por los dos drones que se estrellaron en el país nórdico

"Podemos afirmar con certeza que los drones ucranianos no se dirigían a Finlandia bajo ninguna circunstancia. Ya hemos expresado nuestras disculpas a Finlandia por este incidente", señaló la embajada ucraniana al diario 'Helsingin Sanomat'.

Según la embajada, Ucrania está dispuesta a colaborar con las autoridades finlandesas y a compartir la información necesaria para esclarecer las circunstancias del incidente, aunque adelantó que la razón más probable de que los drones se desviaran hacia Finlandia es la interferencia de los sistemas rusos de guerra electrónica.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el lunes en la red social X que ya ha hablado sobre esta cuestión con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, aunque no desveló detalles de esta conversación.

"Por supuesto, también hablamos del incidente con los drones que ocurrió recientemente en territorio finlandés. Alex y yo vemos la situación de la misma manera. Estamos compartiendo toda la información necesaria", escribió Zelenski.

Las autoridades finlandesas detectaron en la mañana del domingo varios vehículos aéreos no tripulados volando a baja altura y a poca velocidad, dos de los cuales se estrellaron sin causar daños en los municipios de Kouvola y Luumäki, a unos 60 kilómetros de la frontera suroriental con Rusia.

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Helsinki sospecha que estos drones formaban parte de la ofensiva ucraniana contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, próximos a San Petersburgo, y terminaron internándose en el espacio aéreo finlandés por error debido a las interferencias rusas en las señales de satélite.

Según informó este lunes la Policía, uno de los aparatos que se estrellaron, un dron AN-196, tuvo que ser neutralizado mediante una detonación controlada debido a que su carga explosiva no había estallado durante la caída.

Del otro dron solo se han encontrado hasta el momento varios fragmentos, por lo que las autoridades que investigan el incidente sospechan que pudo estallar antes de estrellarse.